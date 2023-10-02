Акция «Зеленая Дубрава»: на Куликовом поле высадят более 5000 деревьев

Фото Романа Солопова

14 октября на Куликовом поле в рамках эколого-патриотической акции памяти «Зеленая Дубрава» будет высажено более 5000 молодых деревьев. Внести свой вклад в сохранение исторического наследия сможет каждый, кто желает почтить память предков — воинов, сражавшихся во все времена за Отечество.

Акцию «Зеленая Дубрава», ежегодно объединяющую сотни неравнодушных добровольцев, Государственный музей-заповедник «Куликово поле» проводит с 2005 года. Свое название мероприятие получило в честь легендарного урочища. Именно в Зеленой Дубраве, согласно литературным источникам — «Задонщине» и «Сказанию о Мамаевом побоище», ждал своего часа Засадный полк князя Владимира Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского, повлиявший на исход великого сражения XIV века.

На момент Куликовской битвы Зеленая Дубрава занимала площадь в 30 гектаров. Сельскохозяйственное освоение земель Куликова поля, длившееся многие века, привело к масштабной распашке исторических насаждений и практически полному их уничтожению. Только в 1930-х годах в честь победы великой русской рати над ордынскими захватчиками на легендарном урочище вновь появились деревья. Местные крестьяне высадили здесь березки, и Дубрава более полувека оставалась березовой рощей.

В 1999 году Государственный музей-заповедник «Куликово поле» начал серьезную исследовательскую работу по изучению и восстановлению исторического ландшафта — лесного массива и степной растительности.

В этом году акция памяти «Зеленая Дубрава» пройдет в 18-й раз. Кандидат географических наук, руководитель научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Ольга Бурова рассказала, что каждый год сотрудники местных лесхозов предоставляют музею-заповеднику различное количество саженцев.

Акция пройдет в день рождения музея-заповедника «Куликово поле», созданного в 1996 году. 27-летие учреждения культуры сотрудники отметят вместе с добровольцами.

Участников акции «Зеленая Дубрава» в этом году ждет насыщенная программа:

10.00 — 11.30 — Сбор гостей и регистрация в центре приема посетителей Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. Заполнение памятной карточки с указанием имени своего героя — отца, деда, прадеда, павшего за Отечество. В ожидании торжественного открытия акции участники смогут посетить мастер-класс по изготовлению осеннего сувенира из фоамирана или экспозицию «Дон. Вся история на берегах одной реки».

11.30 — 12.00 — Приветственные слова участникам акции памяти «Зеленая Дубрава».

12.00 — Организованный выезд к месту посадки деревьев — на личном транспорте.

12.15 — 14.00 — Посадка саженцев деревьев. Участники акции могут привести свое деревце, выращенное специально к памятному дню. Важно иметь собственные лопаты и перчатки.

14.00 — 16.00 — Мастер-класс по приготовлению блинов из желудевой муки и чаепитие с вареньем из терна и шиповника на территории Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.

14.30 — 16.00 — Посещение экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» и выставки «Природа Куликова поля. Тайны и загадки» в Музее Куликовской битвы в Моховом.

Возрастные рекомендации для участников акции — 0+.