Футболиста тульского «Арсенала» «кинули» на 2 миллиона рублей при покупке криптовалюты

фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Полузащитника тульского «Арсенала» Алексея Померко «кинули» на 2,4 млн рублей при покупке криптовалюты в Москве, пишет издание Mash:

— По нашей информации, некогда капитан юношеской сборной России вкладывал деньги в цифровую валюту через некоего Ислама. Было всё так: футболист приезжал к своему другу Вячеславу Дмитриеву за нужной суммой, забирал кэш, а потом ехал в Москва-сити и отдавал всё в обмен на крипту бородачу на «Гелендвагене», — сообщает телеграм-канал.

После первой операции Померко решил повторить успех, но в этот раз Ислам был в компании товарища, который заявил, что криптовалюта перечислена, забрал наличку и уехал. Померко перепроверил счет в приложении, но там ничего не было. После этого футболист попросил Дмитриева написать заявление в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.