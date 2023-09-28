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Футболиста тульского «Арсенала» «кинули» на 2 миллиона рублей при покупке криптовалюты
фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Футболиста тульского «Арсенала» «кинули» на 2 миллиона рублей при покупке криптовалюты

Алексей Померков хотел вложиться в цифровую валюту, но лишился крупной суммы.

Полузащитника тульского «Арсенала» Алексея Померко «кинули» на 2,4 млн рублей при покупке криптовалюты в Москве, пишет издание Mash: 

— По нашей информации, некогда капитан юношеской сборной России вкладывал деньги в цифровую валюту через некоего Ислама. Было всё так: футболист приезжал к своему другу Вячеславу Дмитриеву за нужной суммой, забирал кэш, а потом ехал в Москва-сити и отдавал всё в обмен на крипту бородачу на «Гелендвагене», — сообщает телеграм-канал.

После первой операции Померко решил повторить успех, но в этот раз Ислам был в компании товарища, который заявил, что криптовалюта перечислена, забрал наличку и уехал. Померко перепроверил счет в приложении, но там ничего не было. После этого футболист попросил Дмитриева написать заявление в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

сегодня, в 11:39 +5
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