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Вернётся ли Decathlon в Тулу?
Фото из архива Myslo.

Вернётся ли Decathlon в Тулу?

35 фирменных магазинов вернутся под другим названием.

Магазины Decathlon планируют открыться в России с 15 ноября под другим названием. Об этом сообщает федеральный телеграм-канал Mash, ссылаясь на письма, которые получают сотрудники компании от руководства.

Как утверждает источник, франшиза спортивных товаров вернётся под названием AllDoSport – сокращённо ADS, чтобы вызвать ассоциацию с ушедшим Adidas.

Новым отечественным партнёром станет компания ООО «АРМ», которое держит франшизу Mango. ООО передадут 35 магазинов и фирменный склад «Бетонка». Что касается ассортимента, знакомых товаров будет мало: на каждый отдел по несколько моделей. В перспективе завозы из Китая, параллельный импорт, свои бренды и сотрудничество с отечественными производителями.

 

Откроют ли Decathlon в Туле?

Администрация Decathlon’а, касаемо ребрендинга магазина спортивных товаров в Туле под новым названием, отказалась комментировать ситуацию. Сейчас на месте гипермаркета на ул. Аркадия Шипунова появилась вывеска Hoff. Вопрос о том, будет ли новый филиал в Туле – остаётся открытым.

Автор:
сегодня, в 14:39 0
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