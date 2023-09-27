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Жителя Новомосковска привлекли за пропаганду экстремизма в соцсетях
Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм»

Жителя Новомосковска привлекли за пропаганду экстремизма в соцсетях

На мужчину составили административный протокол.

В Новомосковске мужчина привлечён за пропаганду экстремизма в социальных сетях. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула.ЭкстремиZм».

– Тульские силовики мгновенно реагируют на сообщения о таких фактах и отрабатывают радикалов. На мужчину составили протокол по ст. 20.3 КоАП РФ за пропаганду нацисткой символики, – сообщает источник.

Как утверждает телеграм-канал, мужчине 36 лет. После составления протокола об административном правонарушении, он пообещал удалить все экстремистские материалы.

За повторное привлечение может грозить уголовная статья и лишение свободы – резюмирует источник.

 

Напомним, ранее за пропаганду нацисткой символики осудили жителя Ефремова. 

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