Жителя Новомосковска привлекли за пропаганду экстремизма в соцсетях

Фото телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм»

В Новомосковске мужчина привлечён за пропаганду экстремизма в социальных сетях. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула.ЭкстремиZм».

– Тульские силовики мгновенно реагируют на сообщения о таких фактах и отрабатывают радикалов. На мужчину составили протокол по ст. 20.3 КоАП РФ за пропаганду нацисткой символики, – сообщает источник.

Как утверждает телеграм-канал, мужчине 36 лет. После составления протокола об административном правонарушении, он пообещал удалить все экстремистские материалы.

За повторное привлечение может грозить уголовная статья и лишение свободы – резюмирует источник.

Напомним, ранее за пропаганду нацисткой символики осудили жителя Ефремова.