Аншлаги в историческом центре, изменения в генплан, поддержка молодёжи: какие вопросы рассмотрели в Тульской городской Думе

Фото пресс-службы Тульской городской Думы

В среду, 27 сентября, прошло 53-е очередное заседание Тульской городской Думы. Оно началось с награждения отличившихся в профессиональной и общественной деятельности туляков.

Так, глава города Ольга Слюсарева вручила удостоверение и знак «Почётный гражданин города-героя Тулы» гендиректору ПАО «НПО «Стрела» Вячеславу Чапкину за выдающиеся заслуги, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Тулы и плодотворную деятельность. Благодарностями Тульской городской Думы за проявленную инициативу, решительность и находчивость в сложной жизненной ситуации удостоены одиннадцатиклассники МБОУ «Центр образования № 7 им. Героя Советского Союза С.Н. Судейского» Артём Головин, Георгий Демидкин и Александр Поздеев. Медалью администрации «За развитие местного самоуправления» наградили депутата Тульской городской Думы четвёртого, пятого и шестого созывов, мастера спорта Советского Союза по лёгкой атлетике, заслуженного работника физической культуры РФ, директора спортивной школы «Металлург» Надежду Козьякову.

Всё для развития молодёжных проектов

На заседании было рассмотрено более 20 вопросов повестки. Так, депутаты внесли изменение в Положение «О порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Тула, в безвозмездное пользование». Корректировка предусматривает освобождение структурных подразделений движения детей и молодёжи «Движение первых» от уплаты коммунальных и других расходов за использование объектов движимого и недвижимого муниципального имущества, которое передаётся им в безвозмездное пользование.

Ещё одно молодёжное объединение, которое поддержали городские депутаты, –TulaTeens. Народные избранники приняли решение передать им в безвозмездное пользование нежилое помещение на ул. Циолковского, 2. Вот уже несколько лет активисты организовывают программы для школьников и родителей по радиоэлектронике и программированию. В одной из комнат располагается музей с экспонатами электроники и техники.

Ольга Слюсарева – мэр города – Сегодня молодые люди активно занимаются волонтёрством, участвуют в мероприятиях по сохранению исторической памяти, реализуют различные проекты. Всё, что интересует школьников и молодёжь, должно быть в фокусе нашего внимания. Органы местного самоуправления всецело поддерживают талантливых и активных ребят. Многое делается для создания равной, доступной и интересной среды для их самореализации. Большие возможности для развития детских инициатив даёт новое объединение «Движение первых», основанное в прошлом году по инициативе Президента России Владимира Путина. Депутаты Тульской городской Думы единогласно поддержали решения, касающиеся помощи молодёжным организациям. Это существенно облегчит деятельность юных и молодых общественников, – прокомментировала Ольга Слюсарева.

В историческом центре появятся таблички с двойным названием

Депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства. Он призван актуализировать нормы, касающиеся установки ограждений и урн, а также приведения перечня ГОСТ и СНИП, перечисленных в Правилах благоустройства, в соответствие с действующим законодательством. Данные корректировки обсуждались на общественных обсуждениях с жителями с 21 июня по 22 июля 2023 года.

В связи с принятием распоряжения главы администрации города об утверждении границ территории туристического центра Тулы, предлагается установить на зданиях аншлаги с двойным названием улиц – современным и историческим.

Так, в прошлом году Тула вошла в число победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На выделенные федеральные средства планируется создать единый туристский код. В историческом центре появятся арт-объекты, сквер в Центральном переулке, туристско-информационные центры, лавочки и урны, торговые объекты, проведут озеленение. Новый облик также получат пешеходные переходы на улицах Мосина и Каминского.

Анастасия Дементьева – Заместитель председателя Тульской городской Думы – К единому стандарту приведут также внешний вид аншлагов на зданиях, расположенных в центре Тулы. Сегодня депутаты поддержали предложение установить двойные указатели. Такие таблички с современными и старинными названиями улиц напомнят тулякам и туристам об истории города, – прокомментировала зампредседателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – Программа по благоустройству исторического центра ведётся с 2016 года по инициативе губернатора. С каждым годом Тула становится красивее, гостеприимнее и поток туристов только увеличивается. Мы видим, как город меняется, и точек притяжения становится всё больше.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос внесения изменений в Генеральный план муниципального образования. Предлагаются корректировки в ряд приложений к градостроительным документам.

Уточнят границы населённых пунктов

В новой редакции представлены уточнённые сведения о границах некоторых населённых пунктов, карты планируемого размещения объектов местного значения и функциональных зон.





Данные изменения позволят отобразить более точные координаты и сведения на публичной кадастровой карте. Такая мера даст возможность сократить количество незарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) объектов и земельных участков, границы которых не определены. Землепользователи и заинтересованные лица смогут получить общедоступную информацию по конкретной территории: виде разрешённого использования, назначении, площади и границах.





В части планируемого размещения объектов местного значения учтено строительство школ в ЖК «Балтийский» и ЖК «Новая Голландия», ФАПов в Михалково и на ул. Колхозной. В рамках развития транспортной инфраструктуры на карте отображено прохождение объекта «Строительство магистральной улицы от улицы Кутузова до улицы Доктора Гумилевской». Определены территории, подлежащие переводу в зону городских лесов.

Работа над проектом велась с учётом мнений участников публичных слушаний в населённых пунктах муниципального образования с целью сохранения справедливого баланса между общественными интересами и правами частных лиц путём согласования этих прав и интересов, в том числе в сфере обеспечения благоприятных условий жизни и пожеланий собственников по использованию земельных участков.

Алексей Ионов – Заместитель председателя Тульской городской Думы

– Генеральный план во многом определяет пространственное формирование Тулы с учётом прогноза социально-экономического развития. Именно поэтому в документе отражены запланированные объекты социальной и транспортной инфраструктуры, детализированы границы существующих и образуемых населенных пунктов. Подчеркну, все вносимые изменения сопровождаются комплексными обоснованиями, – отметил зампредседателя Тульской городской Думы Алексей Ионов.

Депутаты приняли предложенные изменения в Генеральный план муниципального образования город Тула единогласно.