В Туле пьяный водитель убегая от гаишников снес забор

Фото: соцсети и УГИБДД УМВД по ТО

Кроме того, у мужчины не было с собой прав и страховки.

Накануне вечером на ул. 9 Мая в Туле экипаж ДПС обратил внимание на Chevrolet Cruze. Водителю подали сигнал об остановке, но он попытался скрыться.

Уходя от погони, нарушитель сбил часть забора рядом с домом на ул. Макаренко, но на ул. Ползунова его все же удалось задержать. От предложенного медицинского освидетельствования на алкоголь 34-летний мужчина отказался. В отношении водителя составили два протокола:

По ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и

По ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства».

Также нарушителя привлекли к административной ответственности за управление без страховки и отсутствие при себе документов на право управления.

Мужчину отстранили от управления, а автомобиль отправили на специализированную стоянку.