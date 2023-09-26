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За неделю больше миллиона россиян заболели гриппом и ОРВИ
Фото из архива Myslo

За неделю больше миллиона россиян заболели гриппом и ОРВИ

От гриппа привилось более 18 млн россиян.

Роспотребнадзор зарегистрировал 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ по всей России. Об этом сообщает ТАСС.

— На 38-й неделе 2023 года зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности с установлением холодной погоды на большей территории России, а также с увеличением числа контактов в коллективах, — сообщает источник.

Наиболее высокий уровень заболеваемости был зафиксирован в 26 регионах России. В службе добавили, что в стране от гриппа привилось более 18 млн человек. Отметим, в Тульской области сделали прививку от гриппа более 246 тыс. человек.

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