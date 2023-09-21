В Туле открылась выставка работ художницы Люси Вороновой

Фотографии предоставлены организаторами выставки

Живописные полотна из частной коллекции Александра Воронина погружают зрителя в вихрь цветов, фруктов и птиц. Работы выполнены в индивидуальной манере, близкой к декоративно-прикладному искусству.

– Это десятая крупная выставка в творческой биографии художника, - сказал Почетный член Российской академии художеств, коллекционер Александр Воронин. – Еще в 2008 году я приобрел одну из первых своих работ Вороновой с изображением арбузов – эта картина тоже присутствует в экспозиции. И предложил автору создать произведения на осеннюю тематику, над которыми она трудилась на протяжении десяти лет.

Александр Юрьевич поблагодарил коллектив Выставочного зала за подготовку экспозиции. По его словам, творчество Люси Вороновой делится на два этапа: до 2006 года и после него. Первый представлен графическими работами в технике бумага/грунт/масло или бумага/карандаш, второй – в большей степени живописью. Второй, «радостный» период, делится на два подэтапа: до второй половины 2010-х годов и после.

Представленные на выставке работы выполнены в период с 2008 по 2017 год. В основном, в экспозицию вошли натюрморты: «Цветы, плоды», «Зелёный арбуз», «Натюрморт с солдатиками», «Цветы на белом и другие».

Люся (Людмила Владимировна) Воронова – одна из известных художников России XXI века, Почетный член Российской Академии художеств. В 1969-1970 гг. обучалась в заочном народном университете искусств (ЗНУИ), а в 1978 закончила художественный факультет Московского технологического института.