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В Туле открылась выставка работ художницы Люси Вороновой
Фотографии предоставлены организаторами выставки

В Туле открылась выставка работ художницы Люси Вороновой

Экспозиция под названием «Арбузная пора, очей очарованье…» посвящена 70-летию мастерицы.

Живописные полотна из частной коллекции Александра Воронина погружают  зрителя в вихрь цветов, фруктов и птиц. Работы выполнены в индивидуальной манере,  близкой к декоративно-прикладному искусству. 

– Это десятая крупная выставка в творческой биографии художника, - сказал Почетный член Российской академии художеств, коллекционер Александр Воронин. –  Еще в 2008 году я приобрел одну из первых своих работ Вороновой с изображением арбузов – эта картина тоже присутствует в экспозиции. И предложил автору создать произведения на осеннюю тематику, над которыми она трудилась на протяжении десяти лет. 

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Александр Юрьевич поблагодарил коллектив Выставочного зала за подготовку экспозиции. По его словам, творчество Люси Вороновой делится на два этапа: до 2006 года и после него. Первый представлен графическими работами в технике бумага/грунт/масло или бумага/карандаш, второй – в большей степени живописью. Второй, «радостный» период, делится на два подэтапа: до второй половины 2010-х годов и  после.  

Представленные на выставке работы выполнены в период с 2008 по 2017 год. В основном, в экспозицию вошли натюрморты: «Цветы, плоды», «Зелёный арбуз», «Натюрморт с солдатиками», «Цветы на белом и другие». 

Люся (Людмила Владимировна) Воронова – одна из известных художников России XXI века, Почетный член Российской Академии художеств. В 1969-1970 гг. обучалась в заочном народном университете искусств (ЗНУИ), а в 1978 закончила художественный факультет Московского технологического института. 

Выставка продлится до 27 сентября. Возрастная категория: 6+.

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Место
ТулаВыставочный зал

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