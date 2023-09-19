  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Пролетарский район и центр Тулы стоят в пробках - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пролетарский район и центр Тулы стоят в пробках

Пролетарский район и центр Тулы стоят в пробках

Жители города с утра столкнулись с дорожным коллапсом.

Утро 19 сентября не для многих выдалось добрым. В частности, ощутили дорожный коллапс жители Пролетарского района.

Так, с 8 утра стояла объездная — улица Рязанская. Сейчас спустя час там свободнее. Но, судя по Яндекс.Картам, «багровая» ул. Калинина, чуть менее «красные» ул. Кирова, ул. Ложевая, ул. Степанова. В обе стороны — пробки на ул. Каракозова.

В центре Тулы пробки на ул. Староникитской, ул. Советской со стороны Пролетарского района, участки на ул. Пушкинской и ул. Первомайской. Судя по картам, стоит проспект Ленина — участок со спорткомплекса ТулГУ до автовокзала.

Напомним, на нескольких улицах города введены ограничения по остановке и парковке из-за ремонта. Также до 31 октября перекрыли движение на ул. Оружейной.

photo_2023-09-19_08-47-45 (2).jpg

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор:
сегодня, в 09:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
перекрытие движенияпробки
Место
Пролетарский районПролетарский округ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Землю накрыла магнитная буря
Землю накрыла магнитная буря
В Туле на ул. Кутузова в ДТП с ВАЗом пострадал водитель мопеда
В Туле на ул. Кутузова в ДТП с ВАЗом пострадал водитель мопеда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.