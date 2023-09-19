Пролетарский район и центр Тулы стоят в пробках

Утро 19 сентября не для многих выдалось добрым. В частности, ощутили дорожный коллапс жители Пролетарского района.

Так, с 8 утра стояла объездная — улица Рязанская. Сейчас спустя час там свободнее. Но, судя по Яндекс.Картам, «багровая» ул. Калинина, чуть менее «красные» ул. Кирова, ул. Ложевая, ул. Степанова. В обе стороны — пробки на ул. Каракозова.

В центре Тулы пробки на ул. Староникитской, ул. Советской со стороны Пролетарского района, участки на ул. Пушкинской и ул. Первомайской. Судя по картам, стоит проспект Ленина — участок со спорткомплекса ТулГУ до автовокзала.

Напомним, на нескольких улицах города введены ограничения по остановке и парковке из-за ремонта. Также до 31 октября перекрыли движение на ул. Оружейной.