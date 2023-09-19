Землю накрыла магнитная буря

Сегодня, 19 сентября, на Землю обрушилась магнитная буря слабой мощности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии института космических исследований РАН. Пик бури придется на полдень.
Медики говорят: магнитные бури могут вызывать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность. Метеочувствительным людям советуют провести этот день в спокойной обстановке. Особенно тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Следующая магнитная буря, судя по прогнозам специалистов, ожидается 16 октября.