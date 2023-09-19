Землю накрыла магнитная буря

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Сегодня, 19 сентября, на Землю обрушилась магнитная буря слабой мощности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии института космических исследований РАН. Пик бури придется на полдень.

Медики говорят: магнитные бури могут вызывать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность. Метеочувствительным людям советуют провести этот день в спокойной обстановке. Особенно тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Следующая магнитная буря, судя по прогнозам специалистов, ожидается 16 октября.