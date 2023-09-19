До 1 октября федеральные льготники могут изменить форму получения набора социальных услуг

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Жители региона могут подать заявление сейчас. Выбранный вариант получения услуги начнет действовать с 1 января следующего года.

Напомним, что набор социальных услуг — это часть ежемесячной денежной выплаты, предоставляется инвалидам, инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также детям-инвалидам.

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории также имеют право на получение набора социальных услуг.

Стоимость набора социальных услуг в 2023 году составляет 1469 рублей. В него входит:

обеспечение лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями,

предоставление путевок в санаторно-курортные организации;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Право на бесплатный проезд и на путевку в санаторно-курортную организацию также имеет сопровождающий инвалида 1 группы или ребенка-инвалида.

Льготник может выбрать форму предоставления каждой из частей набора — натуральную или в денежном эквиваленте, направив соответствующее заявление в Отделение СФР по Тульской области.

Подавать заявление нужно только в том случае, если человек желает изменить текущий порядок получения набора соцуслуг (например, сейчас получает деньги, а с 1 января 2024 года хочет получать натуральные льготы или наоборот).