До 1 октября федеральные льготники могут изменить форму получения набора социальных услуг

Напомним, что набор социальных услуг — это часть ежемесячной денежной выплаты, предоставляется инвалидам, инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также детям-инвалидам.
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории также имеют право на получение набора социальных услуг.
Стоимость набора социальных услуг в 2023 году составляет 1469 рублей. В него входит:
- обеспечение лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями,
- предоставление путевок в санаторно-курортные организации;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Право на бесплатный проезд и на путевку в санаторно-курортную организацию также имеет сопровождающий инвалида 1 группы или ребенка-инвалида.
Льготник может выбрать форму предоставления каждой из частей набора — натуральную или в денежном эквиваленте, направив соответствующее заявление в Отделение СФР по Тульской области.
Подавать заявление нужно только в том случае, если человек желает изменить текущий порядок получения набора соцуслуг (например, сейчас получает деньги, а с 1 января 2024 года хочет получать натуральные льготы или наоборот).
В ином случае ранее сделанный выбор будет действовать, пока льготник не изменит свое решение.