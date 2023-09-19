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Экс-начальника колонии из Тульской области признали виновным в получении крупной взятки

Экс-начальника колонии из Тульской области признали виновным в получении крупной взятки

Его приговорили к 3,5 года заключения в исправительной колонии.

В городе Донском бывшего начальника местной колонии признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

В июне 2022 года начальник исправительного учреждения предоставил осуждённому складское помещение. Там заключённый хранил мобильный и ноутбук, с которых беспрепятственно выходил в интернет. За такую возможность он дал начальнику колонии взятку в размере 100 тыс. рублей.

— Приговором суда бывшему начальнику исправительной колонии назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности сроком на 4 года, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

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