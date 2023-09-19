  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жители ЖК «Наши Баташи»: «Вместе с кладовками застройщик подарил нам регулярный потоп в подвале» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители ЖК «Наши Баташи»: «Вместе с кладовками застройщик подарил нам регулярный потоп в подвале»

Жители ЖК «Наши Баташи»: «Вместе с кладовками застройщик подарил нам регулярный потоп в подвале»

Последствия коммунальной аварии, случившейся еще 5 сентября, управляющая компания устраняет до сих пор. Причина — в ошибках при проектировании домов.

Подвал в доме № 19 по ул. Самоварной затопило еще 5 сентября. В этот день на канализационно-насосной станции случилась авария, и нечистоты потекли в подвал, где застройщик организовал кладовки, которыми пользуются жители. Находящееся в нем имущество оказалось затоплено сточными водами.

Жители ждали реакции от управляющей компании «ОСТ-сервис». Но видимых работ не заметили. Юлия Самохина рассказала, что нечистоты стояли в подвале несколько дней и постепенно сошли сами.

— Хлестало, что просто не войти. От запаха можно было потерять сознание. Воды было в подвале примерно по щиколотку. И в этом всем плавали наши вещи! Сейчас все постепенно сошло. Но никакой обработки до сих пор не было. Мой муж уже сам решил купить дезинфицирующие средства — надо же что-то делать. УК почему-то не считает нужным этим заниматься.

Галерея
показать все фотографии

Светлана Галкина, заместитель генерального директора УК, пояснила:

— На КНС произошла авария, поэтому сначала нужно было устранить её, а после уже осушать подвал. Ситуацию осложняли грунтовые воды. Дома построены на болотистой местности, и все приёмники полны грунтовой воды. Минимальная авария — и КНС выходит из строя. 

Когда грунтовые воды по весне поднимаются, проблема может усугубиться. Мы в этот раз поставили насос, он проработал 5 часов, но существенно это ситуацию не изменило. Он только закончил работать — через 15 минут приёмники уже снова были полны воды. В круглосуточном режиме насосы не поставишь, потому что они дорогостоящие. Они с такой нагрузкой быстро сломаются. А это — деньги жителей.

Мы сейчас написали письмо застройщику. Он рассматривает возможность дополнительной гидроизоляции. Пока же этого не сделано, мы в круглосуточном режиме следим за КНС, чтобы она не переполнялась. Техник проверяет её состояние три раза в день, и в случае необходимости всё откачиваем.

Кроме того, проблема данного дома в том, что нет контруклона у приямков в подвале, куда сливается вода. Из-за их отсутствия вода в них застаивается. Прочищать их можно только в ручном режиме.

_ZYB9570.JPG

Что касается ущерба от потопа, то в УК жителям порекомендовали направлять претензии к ним. А они уже перенаправят жалобы застройщику. 

MySlo.ru
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 15:01 +3
Другие статьи по темам
Событие
нечистотыновостройка
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Плавском районе в ДТП погиб мотоциклист
В Плавском районе в ДТП погиб мотоциклист
Экс-начальника колонии из Тульской области признали виновным в получении крупной взятки
Экс-начальника колонии из Тульской области признали виновным в получении крупной взятки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.