Жители ЖК «Наши Баташи»: «Вместе с кладовками застройщик подарил нам регулярный потоп в подвале»

Последствия коммунальной аварии, случившейся еще 5 сентября, управляющая компания устраняет до сих пор. Причина — в ошибках при проектировании домов.

Подвал в доме № 19 по ул. Самоварной затопило еще 5 сентября. В этот день на канализационно-насосной станции случилась авария, и нечистоты потекли в подвал, где застройщик организовал кладовки, которыми пользуются жители. Находящееся в нем имущество оказалось затоплено сточными водами.

Жители ждали реакции от управляющей компании «ОСТ-сервис». Но видимых работ не заметили. Юлия Самохина рассказала, что нечистоты стояли в подвале несколько дней и постепенно сошли сами.

— Хлестало, что просто не войти. От запаха можно было потерять сознание. Воды было в подвале примерно по щиколотку. И в этом всем плавали наши вещи! Сейчас все постепенно сошло. Но никакой обработки до сих пор не было. Мой муж уже сам решил купить дезинфицирующие средства — надо же что-то делать. УК почему-то не считает нужным этим заниматься.

Светлана Галкина, заместитель генерального директора УК, пояснила:

— На КНС произошла авария, поэтому сначала нужно было устранить её, а после уже осушать подвал. Ситуацию осложняли грунтовые воды. Дома построены на болотистой местности, и все приёмники полны грунтовой воды. Минимальная авария — и КНС выходит из строя.

Когда грунтовые воды по весне поднимаются, проблема может усугубиться. Мы в этот раз поставили насос, он проработал 5 часов, но существенно это ситуацию не изменило. Он только закончил работать — через 15 минут приёмники уже снова были полны воды. В круглосуточном режиме насосы не поставишь, потому что они дорогостоящие. Они с такой нагрузкой быстро сломаются. А это — деньги жителей.

Мы сейчас написали письмо застройщику. Он рассматривает возможность дополнительной гидроизоляции. Пока же этого не сделано, мы в круглосуточном режиме следим за КНС, чтобы она не переполнялась. Техник проверяет её состояние три раза в день, и в случае необходимости всё откачиваем.

Кроме того, проблема данного дома в том, что нет контруклона у приямков в подвале, куда сливается вода. Из-за их отсутствия вода в них застаивается. Прочищать их можно только в ручном режиме.

Что касается ущерба от потопа, то в УК жителям порекомендовали направлять претензии к ним. А они уже перенаправят жалобы застройщику.