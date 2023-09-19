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Дети до 7 лет смогут бесплатно ездить в пригородных поездах на отдельных местах

Дети до 7 лет смогут бесплатно ездить в пригородных поездах на отдельных местах

Для этого нужно только оформить бесплатный билет, предъявив свидетельство о рождении.

Теперь дети дошкольного возраста и младше могут бесплатно ездить в фирменных экспрессах ЦППК на отдельных креслах, а не на руках у взрослых сопровождающих. Для этого нужно только оформить бесплатный билет, предъявив свидетельство о рождении.

Раньше маленькие пассажиры могли ездить в фирменных поездах бесплатно только на руках у взрослых. Чтобы посадить ребенка на отдельное место, требовалось оплатить проезд по стоимости взрослого билета. Исключением было предоставление региональной льготы. Теперь же при наличии свидетельства о рождении родители могут просто оформить бесплатную поездку для ребенка и ехать с ним на соседних креслах.

Как сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании, с начала года в экспрессах проехали более 20 тысяч пассажиров-дошкольников. Проезд детей в возрасте до 7 лет в электропоездах ЦППК возможен только в сопровождении взрослых.

сегодня, в 10:42 0
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