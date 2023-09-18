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Туляков предупредили о помехах в телерадиовещании из-за солнечной интерференции
Изображение от Freepik

Туляков предупредили о помехах в телерадиовещании из-за солнечной интерференции

Ухудшение сигнала будет кратковременным.

С 28 сентября по 21 октября жителей Тульской области ждут перебои сигнала телерадиовещания. Это связано с осенней интерференцией — явлением, при котором солнечные радиоволны могут перебивать телесигнал.

Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения.

В Тульской области эффект осенней солнечной интерференции возможен в указанные дни с 11.30 до 13.00. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до пяти минут.

График возникновения солнечных помех (и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм) в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя.

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