В Туле вручили награды почетным жителям

В субботу, 9 сентября на Казанской набережной руководители города вручили почетные награды отличившимся тулякам. Событие оказалось масштабным: среди награжденных были сотрудники тульских предприятий, руководители общественных объединений, учителя и участники СВО.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов зачитал приветственный адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина:

— Наш регион всегда был и остается надежной опорой страны, это родина мастеров-оружейников, шахтеров, врачей и ученых, спортсменов и выдающихся специалистов самых разных профессий. Их трудовые подвиги вписаны в историю Отечества. Сегодня вы продолжаете традиции тульской земли, прославляете родной край своим трудом, вкладывая душу в выбранное дело. Благодаря вам Тульская область продолжает преображаться. Мы вместе создаем новые общественные пространства, благоустраиваем парки, скверы, восстанавливаем памятники культуры.

Спасибо вам за активное участие в судьбе малой родины, за ваше неравнодушие. Желаю всем вам праздничного настроения, радости и добра, а городу-герою Туле развития и процветания.

Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов наградил за мужество и отвагу, проявленные при участии в специальной военной операции медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалями «За отвагу».

Главными наградами стали звания Почетного гражданина города-героя Тулы. Их вручила Глава Тулы Ольга Слюсарева. Она обратилась к собравшимся:

— Я от всей души поздравляю всех нас с замечательным праздником, с днем рождения нашего любимого города. Сегодня мы переворачиваем еще одну страницу славной истории Тульского края. Оборонная столица во все времена была неприступной крепостью на подступах к Москве. Тула не раз вставала на защиту Отечества, и сейчас туляки с честью и достоинством выполняют свой воинский долг, героически проявляя себя в ходе СВО. Туляки талантливые и активные прославляют свою малую родину в самых разных сферах, и сегодня лучшие из них будут заслуженно награждены знаками «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Почетные звания из рук мэра получили двое туляков: первый заместитель генерального директора, директор завода «Спецтехника» ООО «АК „Туламашзавод“ Владислав Боев и доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней ТулГУ Александр Хадарцев.

Также звания был удостоен Вячеслав Чапкин, генеральный директор ПАО «НПО «Стрела». Ольга Слюсарева вручила Почетный знак муниципального образования город Тула «За вклад в развитие города Тулы» Виктору Шолохову, председателю правления Общественной организации «Тульский городской Союз ветеранов Афганистана «Братство».

Илья Беспалов наградил отличившихся туляков почетными знаками администрации города Тулы «За заслуги перед городом», медалями администрации города Тулы «За вклад в развитие спорта», «За вклад в сфере благоустройства и ЖКХ», «За вклад в развитие культуры и искусства», «За вклад в развитие образования», а также вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации города.

Владислав Боев, первый заместитель генерального директора, директор завода «Спецтехника» ООО «АК „Туламашзавод“:

— Я проработал на заводе 50 лет. У меня одна трудовая книжка и одно место работы на всю жизнь. Мой путь начинался с работы мастером, а теперь я первый заместитель генерального директора. У меня нет секретов успеха, все что я делал — любил свою работу и много трудился. Эту мысль мы сейчас прививаем и молодым сотрудникам, таких у нас на заводе около 40%.

За всю жизнь у меня никогда не было мысли переехать в другой город. Мой завод давно стал для меня родиной, которую я ни на что не променяю. Получая эту награду, я испытываю гордость за свой завод.

Сегодня особенный день для всех туляков, и я хочу пожелать всем: здоровья, счастья, долгих лет жизни и побыстрее мирного неба над головой.

Александр Хадарцев, доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней ТулГУ:

— В Тульскую область я приехал 57 лет назад. Отработал в Черни, заведовал там терапевтическим отделением. В 1973 году приехал в Тулу и стал заведующим терапевтического отделения в Тульской областной больнице. Потом защитил диссертацию и пришел работать в Тульский государственный университет, там организовал сначала медицинский факультет, а затем институт.

Я сделал такой выбор, потому что уверен: учить важнее. Все как в притче про то, что важно дать не рыбу, а удочку. Мы выпустили больше тысячи врачей, и около 600 из них работают в Тульской области. Десятки — защитили кандидатские диссертации, один стал доктором наук, многие — заведующими отделениями, получают награды. Я слежу за успехами своих выпускников. Но все заслуга не только моя, а совместная со всей командой университета.

Сегодня мы поздравляем любимый город. Тула так изменилась, что теперь знакомые из Москвы приезжают ко мне посмотреть город, а не наоборот. Я желаю Туле дальнейшего процветания, а жителям — здоровья. Будьте здоровы, а врачи пусть занимаются профилактикой, а не лечением. С праздником!

После официальной части для жителей и гостей оружейной столицы был организован праздничный концерт.