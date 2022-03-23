Тульские НКО могут принять участие в конкурсе муниципальных грантов

Заявки принимаются до 13 апреля 2022 года включительно.

Гранты администрации Тулы предоставляются некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в областной столице.

Перечень приоритетных направлений и объемы финансирования:

Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта — 2 000 000 рублей.

Развитие и сохранение семейных традиций, повышение статуса семьи в обществе, укрепление института семьи — 150 000 рублей.

Развитие и поддержка институтов гражданского общества и общественного самоуправления — 450 000 рублей.

Гармонизация межнациональных отношений — 550 000 рублей.

Организация мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в городе — 200 000 рублей.

Организация занятости, полезного досуга детей и молодежи — 1 500 000 рублей.

Военно-патриотическое воспитание молодежи — 500 000 рублей.

Сохранение культурно-исторического наследия города — 150 000 рублей.

Заявки на конкурс принимаются в Общественном ресурсном центре города по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 67.

Прием заявок: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, с 12.30 до 13.18 — перерыв на обед. Время окончания приема заявок — 18.00 часов 13 апреля 2022 года.

Победителей конкурса определит конкурсная комиссия по результатам оценки заявок в срок до 5 мая 2022 года.

Телефоны для справок: 55−02−36, 55−02−41.