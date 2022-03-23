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Куда пожаловаться тулякам на отсутствие лекарств и завышенные на них цены
Фото из архива Myslo.

Куда пожаловаться тулякам на отсутствие лекарств и завышенные на них цены

Росздравнадзор запустил горячую линию.

В региональном минздраве состоялась встреча с поставщиками лекарственных препаратов. В ней приняли участие заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков, врио руководителя территориального органа Росздравнадзора Елена Бондаренко, представители компаний-поставщиков лекарственных препаратов и аптечных сетей.

Участники обсудили ситуацию с поставками лекарственных препаратов и ценами на них. Поставщики лекарств подтвердили, что в регионе созданы необходимые товарные запасы всей номенклатуры. Отечественные и иностранные производители продолжают поставки медикаментов в регион.

По словам поставщиков, увеличение цены на ряд препаратов связано с повышением цен оптовыми поставщиками или изменением цены производителя.

При этом повышения цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не зафиксировано.

Росздравнадзор проводит ежедневный мониторинг цен в коммерческих и государственных аптеках.

Об отсутствии лекарств и завышении цены можно сообщить на горячую линию ведомства: 8 (4872) 77-03-59.

Минздрав региона держит на контроле ситуацию с обеспечением лекарствами медучреждений и государственной аптечной сети. Рецептурные препараты для льготных категорий граждан доступны, их отпуск продолжается.

Уточнить наличие препарата в аптеках сети «Фармация» можно по телефону: 8−800−450−12−03.

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