В Мясново 23 марта не будет холодной воды

«Тулагорводоканал» сообщает о плановых работах.

С 10.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Рогова, д. 31, 33, 35, 41, 30;

7-й пр-д Мясново, д. 63, 63-а, 63-б, 69, 71;

6-й пр-д Мясново, д. 72, 74, 69, 71;

4-й пр-д Мясново, д. 68, 66, 64, 60, 53, 51, 49, 47;

ул. Болотова, д. 68-а, 72-а, 72, 72-а, 70, 69, 69-б, 61, 59;

ул. Профсоюзная, д. 15-а;

ул. В. Краснослободская, д. 90, 97, 101, 103;

частный сектор: ул. Профсоюзная;

ул. Рогова;

ул. В. Краснослободская;

6-й пр-д Мясново;

7-й пр-д (от ул. Рогова до ул. Воздухофлотской).

После окончания ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.