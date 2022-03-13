Туляки приняли участие в ночной лыжной гонке «Веденино»: фоторепортаж

12 марта на базе лыжероллерного центра «Веденино» на Косой Горе прошла ночная лыжная гонка. Она состоялась в третий раз и уже стала доброй традицией для всех любителей здорового образа жизни в регионе.



Участников массовой лыжной гонки приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

- Сегодня мы проводим заключительную массовую гонку зимнего сезона, который посвящен памяти нашего великого земляка, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Петровича Веденина. Уверен, в скором времени мы увидим успехи тульских лыжников. Для этого в регионе создана современная инфраструктура, работают профессиональные тренеры, спортсмены тренируются вне зависимости от времени года и погоды, - отметил Дмитрий Яковлев.

В гонке участвовали профессионалы и любители лыжного спорта на дистанциях 5, 10 и 20 км. Также организованы старты на 600 метров и 2 км для детей.



В соревнованиях приняли участие более 600 человек, самому юному из них 2 года, самому опытному – 81 лет.



Ночная лыжная гонка «Веденино» проходит в Тульской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».