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Туляки приняли участие в ночной лыжной гонке «Веденино»: фоторепортаж

Туляки приняли участие в ночной лыжной гонке «Веденино»: фоторепортаж

Это заключительная массовая гонка зимнего сезона.

12 марта на базе лыжероллерного центра «Веденино» на Косой Горе прошла ночная лыжная гонка. Она состоялась в третий раз и уже стала доброй традицией для всех любителей здорового образа жизни в регионе. 

Участников массовой лыжной гонки приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. 

- Сегодня мы проводим заключительную массовую гонку зимнего сезона, который посвящен памяти нашего великого земляка, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Петровича Веденина. Уверен, в скором времени мы увидим успехи тульских лыжников. Для этого в регионе создана современная инфраструктура, работают профессиональные тренеры, спортсмены тренируются вне зависимости от времени года и погоды, - отметил Дмитрий Яковлев. 

В гонке участвовали профессионалы и любители лыжного спорта на дистанциях 5, 10 и 20 км. Также организованы старты на 600 метров и 2 км для детей. 

В соревнованиях приняли участие более 600 человек, самому юному из них 2 года, самому опытному – 81 лет. 

Ночная лыжная гонка «Веденино» проходит в Тульской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Галерея
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Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 14
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 15
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Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 17
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Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 24
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 25
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Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 29
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Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 31
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 32
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 33
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 34
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 35
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 36
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 37
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 38
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 39
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 40
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 41
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 42
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 43
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 44
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 45
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 46
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 47
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 48
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 49
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 50
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 51
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 52
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 53
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 54
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 55
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 56
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 57
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 58
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 59
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 60
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 61
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 62
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 63
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 64
Ночная лыжная гонка "Веденино", Фото: 65
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:58 +3
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