Фото: Тульская Госавтоинспекция
В Тульской области инспекторы ГИБДД проводят облаву на нелегальных перевозчиков
За неделю более 350 водителей были оштрафованы за различные нарушения ПДД.
С 3 по 17 марта Госавтоинспекция Тульской области проводит масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик». Его цель – снижение уровня аварийности и повышение безопасности на транспорте, а также профилактика нарушений ПДД.
Инспекторы проверяют транспорт, перевозящий пассажиров и обращают внимание на соблюдение водителями требований безопасности, предъявляемым к пассажирским перевозкам.
С 3 марта 254 водителя автобусов и 111 таксистов привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Восемь машин были арестованы и отправлены на спецстоянку.
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