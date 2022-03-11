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В Тульской области инспекторы ГИБДД проводят облаву на нелегальных перевозчиков
Фото: Тульская Госавтоинспекция

В Тульской области инспекторы ГИБДД проводят облаву на нелегальных перевозчиков

За неделю более 350 водителей были оштрафованы за различные нарушения ПДД.

С 3 по 17 марта Госавтоинспекция Тульской области  проводит масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик». Его цель – снижение уровня аварийности и повышение безопасности на транспорте, а также профилактика нарушений ПДД.

Инспекторы проверяют транспорт, перевозящий пассажиров и обращают внимание на соблюдение водителями требований безопасности, предъявляемым к пассажирским перевозкам.

С 3 марта 254 водителя автобусов и 111 таксистов привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Восемь машин были арестованы и отправлены на спецстоянку.

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