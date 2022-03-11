В субботу в Туле частично ограничат движение и стоянку транспорта
Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.
В связи с проведением в Туле 12 марта на центральном стадионе «Арсенал» футбольного матча, для безопасности дорожного движения в субботу, 12 марта, в городе введут ограничения для транспорта.
По ул. Жаворонкова (на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева (от ул. Н. Руднева до пр. Ленина):
- с 0.00 до 20.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств,
- с 8.00 до 20.00 будет ограничено движение транспортных средств.
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