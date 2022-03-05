Дмитрий Маликов поздравил тулячек с Международным женским днём

5 марта в Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского состоялся праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню.

На него были приглашены представительницы учреждений, общественных организаций и муниципальных образований региона.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина жительниц региона с наступающим праздником поздравил его первый заместитель Вячеслав Федорищев:

— Вы — самое дорогое, что у нас есть. Вы — наша опора и дома, и на работе. Пусть каждый день мужчины дарят вам свое тепло, оберегают и хранят вас, — сказал Вячеслав Федорищев.

Мероприятие продолжилось концертом Народного артиста России Дмитрия Маликова.