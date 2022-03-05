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Дмитрий Маликов поздравил тулячек с Международным женским днём

Дмитрий Маликов поздравил тулячек с Международным женским днём

Народный артист дал концерт в областной филармонии.

5 марта в Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского состоялся праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню.
 
На него были приглашены представительницы учреждений, общественных организаций и муниципальных образований региона.
 
От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина жительниц региона с наступающим праздником поздравил его первый заместитель Вячеслав Федорищев:
 
— Вы — самое дорогое, что у нас есть. Вы — наша опора и дома, и на работе. Пусть каждый день мужчины дарят вам свое тепло, оберегают и хранят вас, — сказал Вячеслав Федорищев.
 
Мероприятие продолжилось концертом Народного артиста России Дмитрия Маликова.
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