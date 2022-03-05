ФАС призвала не допустить необоснованного роста цен в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 марта по поручению губернатора Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров провел совещание по вопросам взаимодействия регионального правительства с Федеральной антимонопольной службой. В нем принял участие заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Участники совещания обсудили реализацию инвестиционных программ в регионе, а также реагирование на ситуацию на рынках.

Виталий Королев отметил, что сейчас необходимо обеспечить стабильные условия работы по инфраструктурным проектам, в том числе по строительству. Также он призвал не допустить необоснованного роста цен и поддержать тех, кто их сдерживает.

Сергей Егоров подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно обеспечить возможность оперативного предоставления информации для принятия сбалансированных управленческих решений. Для этого стороны договорились о регулярном обмене данными. Область будет получать информацию о тарифах в других регионах. А Ситуационный центр губернатора Тульской области предоставит в ФАС свою практику работы с данными, чтобы тиражировать этот опыт в другие субъекты РФ.

Заместитель губернатора поблагодарил федеральное ведомство за взаимодействие, в том числе при установлении предельных уровней тарифов с учетом приоритетов области.