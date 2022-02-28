В Тульской области доходы бюджета впервые превысили 100 млрд рублей

На фото - министр финансов Тульской области Александр Климов

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили исполнение бюджета за минувший год.

Губернатор отметил, что экономическая и социальная политика правительства региона в последние годы позволила добиться хороших результатов:

– Доходы бюджета области впервые превысили 100 млрд рублей. Рост составил 17,2%. Это позволило обеспечить реализацию поставленных задач, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Министр финансов Тульской области Александр Климов доложил, что в прошлом году наблюдался значительный экономический рост:

– Были выполнены все принятые обязательства, а также продолжалось погашение государственного долга, росла инвестиционная составляющая и создавались условия для роста неналоговых доходов.

Бюджет исполнен с профицитом 4,9 млрд рублей при планируемом объеме дефицита 2,2 млрд рублей. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам – 77,9 млрд рублей, на 19,8% выше уровня 2020 года.

Положительная динамика обеспечена по всем основным видам налоговых поступлений. Основной прирост – за счет налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов.

Расходы бюджета составили 105,7 млрд рублей. Большая часть средств была направлена на социальную сферу, образование, здравоохранение и национальную экономику. Планы по налоговым и неналоговым доходам были перевыполнены в 22 из 26 муниципалитетов. Девять муниципальных образований завершили финансовый год с профицитом.

– На реализацию нацпроектов выделено 14,2 млрд рублей, что на 1,5 млрд больше, чем в 2020 году. На борьбу с коронавирусом – 4,6 млрд рублей. Значительные средства были направлены на социальную сферу, строительство, дорожное хозяйство и ЖКХ, – сказал Александр Климов.

В числе ключевых задач министерства финансов Тульской области на 2022 год министр назвал обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности расходования бюджетных средств. Алексей Дюмин поблагодарил финансово-экономический блок за эффективную работу.