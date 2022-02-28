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На ул. Советской в Туле задымился автобус
Фото Дмитрия Федорова.

На ул. Советской в Туле задымился автобус

На месте работали два пожарных расчёта, никто не пострадал.

Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, в понедельник, 28 февраля, примерно в 18.00, на ул. Советской, рядом с остановкой «ул. Пирогова», произошло задымление в одном из городских автобусов.

В региональном ГУ МЧС России сообщили, что на место оперативно прибыли два пожарных расчёта и приняли все меры для устранения аварийной ситуации. Никто не пострадал.

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Место
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