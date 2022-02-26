Тульского бизнесмена осудили в Испании за то, что он «заставил жену рожать»

Телеканал НТВ рассказал об истории бизнесмена из Суворова Сергея Кариевского. Мужчина, осужденный в Испании, просит в суде разрешения отбыть наказание в России.

Напомним, мужчина должен был 70 дней работать на благо общества, а также лишен права на владение и ношение оружия на два года и один день. Кроме того, ему запрещено приближаться к потерпевшей, ее дому или месту работы менее чем на 300 метров и поддерживать с ней связь любым способом в течение двух лет. Кроме того, мужчина должен оплатить судебные издержки в размере 210 евро.

Кариевский рассказал НТВ подробности конфликта с женой:

- Мы жили в Валенсии, наши отношения длились около трех лет. Потом моя бывшая супруга написала на меня заявление о домашнем и гендерном насилии. Меня отвезли в тюрьму, только через день предоставили бесплатного адвоката. А обвинение было в том, что я «заставлял жену рожать детей», «толкнул», «не дал позвонить по телефону». Это не укладывается в голове.

Дело Кариевского рассматривает Суворовский районный суд.