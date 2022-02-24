новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы будут обесточены 25 февраля

Какие дома Тулы будут обесточены 25 февраля

Публикуем список адресов.

Плановые отключения пройдут с 9.00 до 18.00 здесь:

  • ул. Ф. Энгельса, 149, 151,
  • ул. Агеева, 2-б,
  • ул. Оборонная, 96, 100, 98,
  • ул. П. Алексеева, 7,
  • ул. М. Смирнова, 87-99 (нечётн.), 70-88 (чётн.), 70-а,
  • пер. М. Смирнова, 1-21,
  • ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
  • ул. Кольцевая, 1-а, 1-15 (нечётн.),
  • ул. Луначарского, 14, 16, 17, 17 к.1, 17 к.2, 18, 21, 25
  • ул. Демидовская, 19-35 (нечётн.), 22-48 (чётн.)
  • ул. Октябрьская, 10, 10-а, 8
  • пер. Оружейная, 13.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 21:45 +3
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергииплановые отключения электричествагде в Туле отключат светгде отключат электричество
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МВД призывает россиян воздержаться от участия в несанкционированных акциях
МВД призывает россиян воздержаться от участия в несанкционированных акциях
Николай Воробьев об операции на Украине: «Главная цель – прекращение геноцида русского народа»
Николай Воробьев об операции на Украине: «Главная цель – прекращение геноцида русского народа»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.