Какие дома Тулы будут обесточены 25 февраля
Публикуем список адресов.
Плановые отключения пройдут с 9.00 до 18.00 здесь:
- ул. Ф. Энгельса, 149, 151,
- ул. Агеева, 2-б,
- ул. Оборонная, 96, 100, 98,
- ул. П. Алексеева, 7,
- ул. М. Смирнова, 87-99 (нечётн.), 70-88 (чётн.), 70-а,
- пер. М. Смирнова, 1-21,
- ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
- ул. Кольцевая, 1-а, 1-15 (нечётн.),
- ул. Луначарского, 14, 16, 17, 17 к.1, 17 к.2, 18, 21, 25
- ул. Демидовская, 19-35 (нечётн.), 22-48 (чётн.)
- ул. Октябрьская, 10, 10-а, 8
- пер. Оружейная, 13.
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