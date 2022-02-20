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За сутки тулякам удалось собрать 16 тонн продуктов для ЛНР и ДНР

За сутки тулякам удалось собрать 16 тонн продуктов для ЛНР и ДНР

Также в ближайшее время в Тульской области планируется создание пунктов постоянного сбора гуманитарной помощи.

В связи с обострившейся обстановкой в Луганской и Донецкой народных республиках правительство Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина направит помощь для беженцев. 
 
За сутки удалось собрать 16 тонн гуманитарного груза для ЛНР и ДНР. В него вошли продукты питания: мука, макароны, масло, кондитерские изделия, консервы и продукты быстрого приготовления. Об этом сообщил официальный телеграм-канал регионального правительства. Отмечается, что в ближайшее время в Тульской области планируется создание пунктов постоянного сбора гуманитарной помощи.
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сегодня, в 15:55 −13
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