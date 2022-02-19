Туляк набрал кредитов и отдал 1,6 млн рублей мошенникам
Полицейские напоминают простые правила, которые помогут избежать обмана.
Жители Тульской области продолжают попадаться на удочку телефонных мошенников, которые под разными предлогами убеждают своих жертв перевести деньги на неизвестные банковские карты или счета. За сутки злоумышленники похитили у туляков 2546602 рубля.
31-летний житель областной столицы перевёл аферистам 1,6 млн рублей. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка, рассказали туляку, что кто-то пытается оформить на его имя несколько кредитных договоров. Затем мошенники потребовали от собеседника взять кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета.
Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также о способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.
Сотрудники УМВД России по Тульской области напоминают жителям региона основные правила, которые помогут не стать жертвой аферистов:
- Будьте максимально бдительны при общении с неизвестными собеседниками.
- Все банковские операции по переводу денег следует производить в офисах финансово-кредитных организаций.
- Запомните, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.
- Не верьте, если вас убеждают перевести деньги на так называемые «защищённые счета» — такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.
- Будьте предельно внимательны при переводе денежных средств,
- Не переводите деньги на неизвестные сотовые номера, карты или счета,
- Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты,
- Не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый на сайтах объявлений.