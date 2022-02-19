Туляк набрал кредитов и отдал 1,6 млн рублей мошенникам

Жители Тульской области продолжают попадаться на удочку телефонных мошенников, которые под разными предлогами убеждают своих жертв перевести деньги на неизвестные банковские карты или счета. За сутки злоумышленники похитили у туляков 2546602 рубля.

31-летний житель областной столицы перевёл аферистам 1,6 млн рублей. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка, рассказали туляку, что кто-то пытается оформить на его имя несколько кредитных договоров. Затем мошенники потребовали от собеседника взять кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета.

Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также о способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

Сотрудники УМВД России по Тульской области напоминают жителям региона основные правила, которые помогут не стать жертвой аферистов: