В Туле пенсионер лишился почти 4,7 млн рублей, рассчитывая заработать на инвестициях

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Тульские полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества, жертвой которого стал 73-летний мужчина. Потерпевший рассказал правоохранителям, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Молодой человек, представившись брокером ООО «Газпром-Инвестиции», предложил пенсионеру инвестировать свои сбережения в крупные государственные и международные проекты.

Потерпевший зарегистрировался на сайте, заполнил предлагаемую форму и указав свои персональные данные. Затем мошенник уговорил мужчину перевести деньги на банковские карты и счета. Пенсионер поддался на уговоры и лишился 4,7 млн рублей. Часть этой суммы он взял в кредит.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что такие случаи – не редкость. Мошенники создают сайты-клоны, адреса которых созвучны или полностью копируют названия различных организаций, в том числе государственных. Получив данные потенциальных жертв, они начинают убеждать их перевести деньги на подставные счета.

Полицейские просят проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Перевод денег следует производить только в офисах банков.

Сотрудникам банков запрещено выяснять у клиентов сведения о счетах и пластиковых картах. Процедура по переводу денег на так называемые «защищённые счета» в финансово-кредитных организациях не предусмотрена – так действуют только мошенники.

Не переводите деньги на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета, не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товары, приобретаемые на сайтах объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!