В Туле пенсионер лишился почти 4,7 млн рублей, рассчитывая заработать на инвестициях
Полицейские напоминают основные правила безопасности, которые помогут не стать жертвой обмана.
Тульские полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества, жертвой которого стал 73-летний мужчина. Потерпевший рассказал правоохранителям, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Молодой человек, представившись брокером ООО «Газпром-Инвестиции», предложил пенсионеру инвестировать свои сбережения в крупные государственные и международные проекты.
Потерпевший зарегистрировался на сайте, заполнил предлагаемую форму и указав свои персональные данные. Затем мошенник уговорил мужчину перевести деньги на банковские карты и счета. Пенсионер поддался на уговоры и лишился 4,7 млн рублей. Часть этой суммы он взял в кредит.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что такие случаи – не редкость. Мошенники создают сайты-клоны, адреса которых созвучны или полностью копируют названия различных организаций, в том числе государственных. Получив данные потенциальных жертв, они начинают убеждать их перевести деньги на подставные счета.
Полицейские просят проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Перевод денег следует производить только в офисах банков.
Сотрудникам банков запрещено выяснять у клиентов сведения о счетах и пластиковых картах. Процедура по переводу денег на так называемые «защищённые счета» в финансово-кредитных организациях не предусмотрена – так действуют только мошенники.
Не переводите деньги на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета, не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товары, приобретаемые на сайтах объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!