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В Туле объявлено метеопредупреждение из-за утреннего тумана

В Туле объявлено метеопредупреждение из-за утреннего тумана

МЧС предупредило туляков.

В ближайшие часы с сохранением в первой половине дня 8 февраля на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200−500 м.
 
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности и просит быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Как вести себя в туманную погоду водителям, читайте здесь.
 
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112», «101».
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 08:56 +1
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