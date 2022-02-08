В Туле объявлено метеопредупреждение из-за утреннего тумана

В ближайшие часы с сохранением в первой половине дня 8 февраля на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200−500 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности и просит быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Как вести себя в туманную погоду водителям, читайте здесь

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112», «101».