Тульский Роспотребнадзор расскажет, как купить качественную косметику и парфюмерию

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Тематическая телефонная горячая линия будет работать во всех отделах ведомства до 18 февраля.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организовано тематическое консультирование жителей по вопросам, посвященным качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Специалисты разъяснят требования законодательства, предъявляемые к качеству и маркировке данной продукции, правилам ее продажи; при необходимости помогут составить претензию в адрес продавца некачественного товара, дадут квалифицированную консультацию по защите прав потребителей.

Свои вопросы можно задать с 10.00 до 16.00 по телефонам горячей линии: