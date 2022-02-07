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Тульский Роспотребнадзор расскажет, как купить качественную косметику и парфюмерию
Тематическая телефонная горячая линия будет работать во всех отделах ведомства до 18 февраля.
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организовано тематическое консультирование жителей по вопросам, посвященным качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции.
Специалисты разъяснят требования законодательства, предъявляемые к качеству и маркировке данной продукции, правилам ее продажи; при необходимости помогут составить претензию в адрес продавца некачественного товара, дадут квалифицированную консультацию по защите прав потребителей.
Свои вопросы можно задать с 10.00 до 16.00 по телефонам горячей линии:
- в Туле: 55−55−50, 37−32−74, 22−33−51, 37−51−42;
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в Алексине:
8 (902) 846-10-81, 8 (48753) 4−09−30;
- в Ефремове: 8 (48741) 6−31−81;
- в Суворове: 8 (48763) 2−48−96;
- в Новомосковске: 8 (48762) 6−51−68, 6−10−28;
- в Щекино: 8 (48751) 5−36−31, 5−33−81, 5−89−95.
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