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Новомосковский суд обязал предпринимательницу снять с продажи опасный маргарин
Фото: regnum.ru

Новомосковский суд обязал предпринимательницу снять с продажи опасный маргарин

В ходе исследований выяснилось, что в продукте в пять раз превышена массовая доля трансизомеров жирных кислот.

Новомосковский городской суд удовлетворил исковое заявление регионального Управления Роспотребнадзора к местной предпринимательнице о принудительном отзыве продукции.

Установлено, что в магазине, принадлежащем женщине, продавался маргарин, не соответствующий требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.

В частности, эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» установили, что массовая доля трансизомеров жирных кислот, содержащихся в продукте, превышает допустимую норму в 5,4 раза.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:12 0
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