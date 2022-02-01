Фото: regnum.ru

Новомосковский суд обязал предпринимательницу снять с продажи опасный маргарин

В ходе исследований выяснилось, что в продукте в пять раз превышена массовая доля трансизомеров жирных кислот.

Новомосковский городской суд удовлетворил исковое заявление регионального Управления Роспотребнадзора к местной предпринимательнице о принудительном отзыве продукции. Установлено, что в магазине, принадлежащем женщине, продавался маргарин, не соответствующий требованиям Технических регламентов Таможенного Союза. В частности, эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» установили, что массовая доля трансизомеров жирных кислот, содержащихся в продукте, превышает допустимую норму в 5,4 раза.