На пожаре в Ефремове спасатели эвакуировали 12 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На ликвидацию возгорания ушло чуть больше 10 минут. Никто не пострадал.

Во вторник, 1 февраля, в 10.39, на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Строителей в Ефремове.

Спустя четыре минуты на место прибыли два пожарных расчёта и автолестница. Открытое горение было ликвидировано в 10.55. Специалисты газодымозащитной службы спасли 4 человек, 12 жильцов были эвакуированы, в том числе 2 детей. Никто не пострадал.

В коридоре одной из квартир выгорели строительные материалы, жилище закоптилось по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.