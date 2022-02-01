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«Я, кажется, убил человека»: стали известны подробности стрельбы в ясногорском лесу
Фото СУ СКР по Тульской области. Место происшествия.

«Я, кажется, убил человека»: стали известны подробности стрельбы в ясногорском лесу

Как стало известно Myslo, житель Москвы сам признался в роковом выстреле.

По нашей информации, 33-летний москвич охотился в тот день с другом в Ясногорском районе Тульской области. В тепловизор он увидел, как он думал, будущую добычу — животное. И выстрелил. А когда понял, что убил человека, собрался и уехал домой. Такую версию мужчина озвучил правоохранителям: через пару дней после происшествия он сам пришел в полицию. По предварительным данным, охотник стрелял из «Вепря» калибра 7,62 мм.

Тело погибшего 43-летнего жителя Московской области 30 января обнаружили близ деревни Сидоровское Ясногорского районе. Тело нашли на «лабазе» — это место на деревьях для охотничьей засады (на фото).

Пуля прошла навылет. Чтобы ее обнаружить, правоохранителям пришлось потрудиться. Вскоре ее нашли — она застряла в дереве в нескольких метрах от тела погибшего.
 
Напомним, по факту обнаружения тела убитого мужчины СУ СКР по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Однако окончательную квалификацию действий охотника еще предстоит установить. Если его версия про ошибку в объекте подтвердится, мужчине инкриминируют причинение смерти по неосторожности. Сейчас следователи рассматривают обе версии.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
 
Кроме того, устанавливаются возможные факты незаконной охоты подозреваемым на территории Ясногорского района.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя Следственного управления и прокуратуры.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:42 +2
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