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Алексей Дюмин: «Школа в Северной Мызе должна быть сдана в срок»

Алексей Дюмин: «Школа в Северной Мызе должна быть сдана в срок»

Глава региона проинспектировал строительство социальных объектов в Туле.

Микрорайон Северная Мыза развивается: в эксплуатацию введено уже 120 тысяч кв. метров жилья. В 2022-2023 годах планируется построить еще 140 тысяч кв. метров. Район заселяется, и в основном приобретают жилье в нем молодые семьи. Чтобы создать комфортные условия для жизни, в Северной Мызе началось строительство большой школы. Она возводится в рамках нацпроекта «Образование».

Во вторник, 1 февраля, ход строительства объекта проинспектировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– В последние четыре года в регионе активно ведется строительство социально значимых объектов в образовательной, спортивной сфере, в сфере здравоохранения и т.д. Мы понимаем, насколько важна хорошая инфраструктура, особенно в новых развивающихся микрорайонах. Школа в Северной Мызе – очень крупный объект. Она рассчитана на 1100 мест, таких в Туле не строили уже несколько десятков лет. Это важно для жителей, поэтому просрочки в строительстве недопустимы. 

Сейчас стройка идет большими темпами. Объект уже готов на 29%. Работы должны завершить к концу 2022 года. 

Илья Беспалов, заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике: 

– Площадь помещения порядка 12 000 квадратных метров. В здании будет три этажа – два над землей и один цокольный. Строительство идет в плановом режиме. Мы находимся в тесном взаимодействии с подрядчиком, проблем пока не возникало.

Новая школа – не единственный новый соцобъект в Северной Мызе. В 2021 году здесь был сдан в эксплуатацию дет­ский сад на 240 мест. 

Ольга Гремякова, заместитель председателя правительства Тульской области:

– По нацпроекту «Демография» новые места в детских садах создаются по всему региону. Новый детский сад в Северной Мызе полностью удовлетворяет потребности дошкольников, живущих в микрорайоне. Но с учетом развития района возникает потребность в строительстве еще одного сада на 240-260 мест. И он появится в ближайшее время.

Глава региона поручил администрации Тулы держать ход строительства социально значимых объектов на личном контроле: 

– Ошибки здесь недопустимы. Контролируйте строительство лично и работайте на опережение. Соцобъекты, в том числе, школа в Северной Мызе, должны быть сданы в срок.

Галерея
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 1
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 2
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 3
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 4
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 5
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 6
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 7
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 8
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 9
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 10
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 11
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 12
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 13
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 14
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 15
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 16
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 17
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 18
Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 19
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Строительство школы в Северной Мызе, Фото: 21
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:30 −1
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