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За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 5522 человека

За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 5522 человека

Скончались 75 пациентов.

По данным регионального оперативного штаба, с 25 по 31 января в Тульской области зарегистрировано 5522 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 86 179 случаев.

1548 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 72 269 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 75 пациентов в возрасте от 32 лет до 91 года. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4599 человек.

Сюжет: Коронавирус
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