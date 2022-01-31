За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 5522 человека
Скончались 75 пациентов.
По данным регионального оперативного штаба, с 25 по 31 января в Тульской области зарегистрировано 5522 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 86 179 случаев.
1548 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 72 269 человек.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 75 пациентов в возрасте от 32 лет до 91 года. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4599 человек.
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