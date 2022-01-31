Туляк изнасиловал и обокрал случайную знакомую: уголовное дело передано в суд

В Туле 49-летний Александр П. обвиняется в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и краже.

По предварительным данным, нетрезвый обвиняемый на остановке общественного транспорта в Барсуках познакомился с женщиной и предложил провести время вместе. Они отправились в квартиру мужчины и распивали там спиртное. Спустя какое-то время пьяный Александр несколько раз надругался над потерпевшей, а потом украл деньги с ее карты. Женщине удалось спастись от насильника: она выпрыгнула в окно и пошла в отдел полиции.

Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу.