новости
новости
Регистрация
Туляк изнасиловал и обокрал случайную знакомую: уголовное дело передано в суд

Туляк изнасиловал и обокрал случайную знакомую: уголовное дело передано в суд

Мужчине грозит около 10 лет колонии.

В Туле 49-летний Александр П. обвиняется в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и краже.

По предварительным данным, нетрезвый обвиняемый на остановке общественного транспорта в Барсуках познакомился с женщиной и предложил провести время вместе. Они отправились в квартиру мужчины и распивали там спиртное. Спустя какое-то время пьяный Александр несколько раз надругался над потерпевшей, а потом украл деньги с ее карты. Женщине удалось спастись от насильника: она выпрыгнула в окно и пошла в отдел полиции.

Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу.

Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:51 +1
Другие статьи по темам
Прочее
криминализнасилованиепроисшествияЛенинскийпоселок Барсуки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 5522 человека
За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 5522 человека
Туляки выстроились в огромные очереди у больниц
Туляки выстроились в огромные очереди у больниц
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.