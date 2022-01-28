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В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338»

В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338»

Она расположится в отреставрированном доме-башне в Одоеве.

Построенный в середине 18 века культурный объект на ул. Ленина, д. 46 в Одоеве сегодня переживет уже третье рождение. 

Изначально это был каменный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Он был построен купцами Остроуховым и Бочаровым в 1776 году. После революции начались трансформации здания: здесь располагалась дизельная электростанция, потом районная поликлиника, после смена газовая служба. В 60-х годах храм стал водонапорной башней, на месте звонницы появилась башня, а внутри – второй этаж.  

В 2019 году по поручению губернатора Алексея Дюмина началась реставрация здания в рамках проекта 500-летия Тульского кремля. на сегодняшний день ремонт завершен, смонтирована система отопления, электрика. 

Жители района и представители культурного сообщества предложили назвать новое пространство «Арт-резиденция 4338». Глава администрации Одоевского района Валерий Крупнин отметил, что название арт-резиденции символично и связано с сюжетом футуристического романа В.Ф. Одоевского «4338. Петербургские письма».

– В здании смешанного урбанистического стиля разместятся совершенно разные по содержанию площадки: место для коворкинга, выставочная и презентационная зоны, зал для мероприятий, концептуальное кафе, современная игровая зона, сувенирный магазин, – отметил Валерий Крупнин.

– Арт-резиденция 4338 войдет в состав творческого пространства «Девятка», которое открылось в 2020 году. За это время на его базе прошли масштабные городские мероприятия, в том числе интеллектуальный фестиваль «Щит предков», фестиваль настольных игр «Горыныч», школьный научный стендап-концерт Science Slam School, выставки современного искусства и др. «Девятка» объединяет школьников и студентов на лекциях, выставках, спектаклях, концертах, творческих вечерах, мастер-классы экспертов культуры и искусства, – рассказала министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Лучшие практики, наработанные за полтора года в «Девятке», будут использованы и здесь – это и интеллектуальные игры молодежных команд, и образовательные воркшопы.

– Мы хотим сделать пространство интересным и для туристов, ведь Одоев находится на пересечении туристических маршрутов области. Мы уже обсуждаем с молодежью Одоева и Тулы идеи по проектному наполнению арт-резиденции, – отметила директор Объединения центров развития культуры Тульской области Елена Арбекова.

Благодаря этому, по словам министра культуры, Одоев может стать центром культурных активностей для близлежащих муниципальных образований. 

Галерея
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 1
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 2
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 3
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 4
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 5
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 6
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 7
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 8
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 9
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 10
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 11
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 12
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 13
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 14
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 15
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 16
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 17
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 18
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 19
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 20
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 21
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 22
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 23
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 24
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 25
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 26
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 27
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 28
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 29
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 30
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 31
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 32
В Одоеве появится молодежная арт-резиденция «4338», Фото: 33
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:04 +5
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