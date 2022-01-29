Фото из архива.
29 и 30 января в Туле планово отключат светофоры
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
В связи с проведением плановых работ 29 и 30 января в Туле будет отключены следующие светофоры:
29 января
с 9.00-14.00 на Красноармейском проспекте в районе дома №48;
с 14.30-17.00 на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской.
30 января
с 10.00-12.00 на пересечении улиц Оборонной и Некрасова;
с 14.00-16.30 на ул. Октябрьской в районе дома №318.
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