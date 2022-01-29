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29 и 30 января в Туле планово отключат светофоры
Фото из архива.

29 и 30 января в Туле планово отключат светофоры

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В связи с проведением плановых работ 29 и 30 января в Туле будет отключены следующие светофоры:
 
 
29 января 
 
с 9.00-14.00 на Красноармейском проспекте в районе дома №48;
 
с 14.30-17.00 на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской.
 
 
30 января 
 
с 10.00-12.00 на пересечении улиц Оборонной и Некрасова;
 
с 14.00-16.30 на ул. Октябрьской в районе дома №318.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:48 0
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