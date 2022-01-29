29 и 30 января в Туле планово отключат светофоры

Фото из архива.

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В связи с проведением плановых работ 29 и 30 января в Туле будет отключены следующие светофоры:

29 января

с 9.00-14.00 на Красноармейском проспекте в районе дома №48;

с 14.30-17.00 на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской.

30 января

с 10.00-12.00 на пересечении улиц Оборонной и Некрасова;

с 14.00-16.30 на ул. Октябрьской в районе дома №318.