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Снова антирекорд: в Тульской области за сутки 525 случаев ковида, 79 человек госпитализированы

Снова антирекорд: в Тульской области за сутки 525 случаев ковида, 79 человек госпитализированы

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 525 случаев коронавируса, 79 человек госпитализированы, 195 выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 82 033 жителя региона, 71 269 пациентов вылечились, 4556 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Фотограф: Алексей Пирязев
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