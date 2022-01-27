Снова антирекорд: в Тульской области за сутки 525 случаев ковида, 79 человек госпитализированы

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 525 случаев коронавируса, 79 человек госпитализированы, 195 выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 82 033 жителя региона, 71 269 пациентов вылечились, 4556 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая: