Снова антирекорд: в Тульской области за сутки 525 случаев ковида, 79 человек госпитализированы
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 525 случаев коронавируса, 79 человек госпитализированы, 195 выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 82 033 жителя региона, 71 269 пациентов вылечились, 4556 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
вчера, в 15:38, 51 3088 -4
вчера, в 11:40, 55 3634 -10
вчера, в 09:22, 17 2273 -2
Взрывной рост заболеваемости: в Тульской области за сутки 401 случай ковида, 126 человек госпитализированы
25 января, в 11:44, 96 5115 -10
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