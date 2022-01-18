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Щекинец лишился 1,1 млн рублей, желая заработать на акциях «Газпрома»
Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay

Щекинец лишился 1,1 млн рублей, желая заработать на акциях «Газпрома»

Мошенники убедили мужчину взять несколько кредитов и перевести им деньги якобы для дальнейшего инвестирования.

В дежурную часть ОМВД по Щёкинскому району обратился 43-летний местный житель. Он рассказал, что в начале ноября ему поступил звонок. Молодой человек, представившись брокером ООО «Газпром-Инвестиции», предложил ему вложить деньги в крупные проекты, посулив солидные дивиденды.

Потерпевший зарегистрировался на сайте, а затем злоумышленник убедил его взять несколько кредитов в разных банков на сумму более 1,1 млн рублей. Деньги щекинец перевёл на указанные ему банковские счета и карты. Через два месяца «брокер» обещал перевести «инвестору» первую прибыль. Не дождавшись заветного перевода, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что мошенники часто создают сайты-клоны, адреса которых почти полностью копируют адреса ресурсов известных компаний или организаций. С помощью таких «липовых» интернет-страниц мошенники получают персональные данные своих жертв. По факту случившегося проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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