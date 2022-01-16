Работа в Туле: топ-10 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей
Представляем подборку вакансий с сайта hh.ru.
Myslo подобрал финансово привлекательные вакансии января в Туле. Прогулялись по сайту hh.ru и выбрали работу с зарплатой 100 тысяч рублей и выше:
- менеджер по работе с корпоративными клиентами в ВТБ — от 100 тыс. руб.,
- менеджер по работе с клиентами/менеджер-дизайнер в салон кухни Dятьково — от 60 до 100 тыс. руб,
- менеджер по продажам в ООО «Фьюжн» — 50 тыс. — 100 тыс. руб.
- исполнительный директор на Тульский молочный комбинат — от 350 тыс. руб.
- заместитель директора по материально-техническому сопровождению в МФЦ — от 100 тыс. руб.,
- электрик в ООО «Кремль» — от 80 тыс. до 100 тыс. руб.,
- специалист по продаже недвижимости / начинающий специалист в ООО «Риелт-Эверест» — от 60 до 120 тыс. руб.,
- руководитель управления кадров на металлопрокатный завод — до 100 тыс. руб.,
- главный бухгалтер — финансист в «Инд Гарник» — от 100 тыс. руб.,
- заместитель министра образования Тульской области — от 70 тыс. до 120 тыс.