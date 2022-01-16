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В Тульской области пропал мужчина из дома-интерната

В Тульской области пропал мужчина из дома-интерната

О нем ничего не известно с 4 января.

В Тульской области разыскивают 49-летнего Вячеслава Валентиновича Меснянкина, который 4 января самовольно покинул территорию интерната в поселке Товарковский Богородицкого района и не вернулся.

Мужчину разыскивают волонтеры отряда «Поиск 71».

Приметы: рост 180 см, глаза темные, короткая стрижка, волосы темные.

Особые приметы: голос глухой, речь невнятная.

Одежда: коричневого цвета куртка, джинсы синего цвета, черная вязанная шапка, черные ботинки.

Знаете, где находится указанный мужчина? Сообщайте по телефонам 8 (902) 900-26-15 или 112.

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