В Тульской области пропал мужчина из дома-интерната
О нем ничего не известно с 4 января.
В Тульской области разыскивают 49-летнего Вячеслава Валентиновича Меснянкина, который 4 января самовольно покинул территорию интерната в поселке Товарковский Богородицкого района и не вернулся.
Мужчину разыскивают волонтеры отряда «Поиск 71».
Приметы: рост 180 см, глаза темные, короткая стрижка, волосы темные.
Особые приметы: голос глухой, речь невнятная.
Одежда: коричневого цвета куртка, джинсы синего цвета, черная вязанная шапка, черные ботинки.
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