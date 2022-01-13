Фото проекта.

На выполнение работ не было подано ни одной заявки.

В Туле аукцион на проектирование круговой развязки на ул. Скуратовской признали несостоявшимся. Соответствующее решение опубликовано на сайте госзакупок. Уточняется, что не было подано ни одной заявки для участия в аукционе.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города ищет подрядчика для выполнения проектных и изыскательских работ по круговой развязке на ул. Скуратовской. Начальная цена контракта составляла 1 800 000 руб.