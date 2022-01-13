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Аукцион на проектирование круговой развязки на ул. Скуратовской признали несостоявшимся
Фото проекта.

Аукцион на проектирование круговой развязки на ул. Скуратовской признали несостоявшимся

На выполнение работ не было подано ни одной заявки.

В Туле аукцион на проектирование круговой развязки на ул. Скуратовской признали несостоявшимся. Соответствующее решение опубликовано на сайте госзакупок. Уточняется, что не было подано ни одной заявки для участия в аукционе.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города ищет подрядчика для выполнения проектных и изыскательских работ по круговой развязке на ул. Скуратовской. Начальная цена контракта составляла 1 800 000 руб.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:24 +5
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