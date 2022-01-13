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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 202 случая заболевания и 11 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 202 случая заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 202 случая коронавируса, 175 человек выздоровели, 11 — скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 77 817 жителей региона, 68 824 вылечились, 4402 — умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки:

Сюжет: Коронавирус
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