Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 202 случая заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 202 случая коронавируса, 175 человек выздоровели, 11 — скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 77 817 жителей региона, 68 824 вылечились, 4402 — умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки:
вчера, в 16:10, 35 4099 -4
вчера, в 15:54, 256 2672 -12
Алексей Дюмин о новой волне ковида в Тульской области: «У нас есть две недели, чтобы подготовиться к угрозе»
вчера, в 15:37, 51 2827 -7
вчера, в 11:04, 22 1373 -1
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