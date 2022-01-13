Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 202 случая заболевания и 11 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 77 817 жителей региона, 68 824 вылечились, 4402 — умерли.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 202 случая коронавируса, 175 человек выздоровели, 11 — скончались.