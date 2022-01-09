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На пожаре в Новомосковской многоэтажке спасены четверо детей и двое взрослых
Фото ГУ МЧС по Тульской области

На пожаре в Новомосковской многоэтажке спасены четверо детей и двое взрослых

Пожар в квартире на Рязанском шоссе произошел утром 9 января.

Сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме на Рязанском шоссе в Новомосковске поступил на пульт диспетчера в 11.39.
 
На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-25 и автоколенчатый подъемник для работы на верхних этажах здания.
Открытое горение пожарные ликвидировали в 12.01.
 
 
Спасатели звена газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств вывели 6 человек, в том числе четверо детей.
 
 
Эвакуировано 10 человек.
 
В результате происшествия в кухне обгорели шкафы, квартира закоптилась по всей площади.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.
 
Причина пожара устанавливается.
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