Фото ГУ МЧС по Тульской области
На пожаре в Новомосковской многоэтажке спасены четверо детей и двое взрослых
Пожар в квартире на Рязанском шоссе произошел утром 9 января.
Сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме на Рязанском шоссе в Новомосковске поступил на пульт диспетчера в 11.39.
На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-25 и автоколенчатый подъемник для работы на верхних этажах здания.
Открытое горение пожарные ликвидировали в 12.01.
Спасатели звена газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств вывели 6 человек, в том числе четверо детей.
Эвакуировано 10 человек.
В результате происшествия в кухне обгорели шкафы, квартира закоптилась по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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