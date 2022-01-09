На пожаре в Новомосковской многоэтажке спасены четверо детей и двое взрослых

Фото ГУ МЧС по Тульской области

Пожар в квартире на Рязанском шоссе произошел утром 9 января.

Сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме на Рязанском шоссе в Новомосковске поступил на пульт диспетчера в 11.39.

На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-25 и автоколенчатый подъемник для работы на верхних этажах здания.

Открытое горение пожарные ликвидировали в 12.01.

Спасатели звена газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств вывели 6 человек, в том числе четверо детей.

Эвакуировано 10 человек.

В результате происшествия в кухне обгорели шкафы, квартира закоптилась по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.