В Мясново в многоквартирном доме произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по ТО и Lexus650

Накануне вечером в 18-м проезде тульского Мясново произошел пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило в 20:14. На место направили четыре пожарных расчета и одну автолестницу.

«Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств по лестничному маршу спасено шесть человек, по трехколенной лестнице через окно спасено два человека. Эвакуировано 14 человек, из них 1 ребенок», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Открытое горение ликвидировано в 20:45, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.