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В Мясново в многоквартирном доме произошел пожар
Фото: ГУ МЧС России по ТО и Lexus650

В Мясново в многоквартирном доме произошел пожар

Спасли 8 человек и эвакуировали 14.

Накануне вечером в 18-м проезде тульского Мясново произошел пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило в 20:14. На место направили четыре пожарных расчета и одну автолестницу.
 
«Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств по лестничному маршу спасено шесть человек, по трехколенной лестнице через окно спасено два человека. Эвакуировано 14 человек, из них 1 ребенок», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Открытое горение ликвидировано в 20:45, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
 
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В Мясново в многоквартирном доме произошел пожар, Фото: 1
В Мясново в многоквартирном доме произошел пожар, Фото: 2
В Мясново в многоквартирном доме произошел пожар, Фото: 3
В Мясново в многоквартирном доме произошел пожар, Фото: 4
В Мясново в многоквартирном доме произошел пожар, Фото: 5
В Мясново в многоквартирном доме произошел пожар, Фото: 6
В Мясново в многоквартирном доме произошел пожар, Фото: 7
В Мясново в многоквартирном доме произошел пожар, Фото: 8
В Мясново в многоквартирном доме произошел пожар, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:38 0
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