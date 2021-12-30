Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 216 случаев заболевания и 13 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 216 случаев коронавируса, 207 человек выздоровели, 13 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 74 949 жителей региона, 66 160 вылечились, 4241 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
За последние сутки в России выявлено 21 073 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1718 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 10 479 344 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 926 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 307 948 человек.
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